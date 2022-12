Ronaldo sceglie il ct del Brasile: uno è italiano mentre un altro è Special

Ronaldo dice la sua sul prossimo ct del Brasile: "Mi piacerebbe uno tra..."

L'ex Inter e Real Madrid ha detto la sua sulle colonne del Mundo Deportivo: "Mi piacerebbe molto vedere tecnici come Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o José Mourinho allenare il Brasile. Ma, ovviamente, non sono io a scegliere, vedremo che succederà. Questi nomi sono usciti in Brasile, ma non so se corrispondono a realtà. Un commissario tecnico straniero? Non veddo alcun problema".