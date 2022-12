Brasile, Rivaldo contro Ronaldo: “Per la nazionale meglio fare così”

Chi sarà il successore di Tite sulla panchina del Brasile ? Il dibattito è acceso e continua a tenere banco in patria. La Selecao è stata eliminata ai Mondiali del 2022 , che aveva iniziato da grande favorita. L'ultimo a parlare è stato Rivaldo , assolutamente contrario a un commissario tecnico straniero, ipotesi formulata da Ronaldo il Fenomeno.

Ronaldo, nei giorni scorsi, si era espresso così: “Mi piacerebbe vedere tecnici come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile". La nazionale verdeoro, nella storia, finora è stata sempre allenata da tecnici brasiliani. Rivaldo vorrebbe continuare su questa strada: “Ci sono tanti allenatori in grado di fare un buon lavoro con la Seleçao, come Rogerio Ceni, Renato Gaucho, Cuca, Fernando Diniz e Dorival Junior”.

Rivaldo: “Ct straniero non significa vincere il prossimo Mondiale”

Continua la disamina di Rivaldo: “Portare qui un allenatore straniero non vuol dire avere la certezza che vinceremo il prossimo Mondiale. Penso invece che ogni tecnico vorrebbe essere campione del mondo per il proprio paese, per dare allegria ai suoi connazionali, che di sicuro ne hanno più bisogno di noi che siamo 'penta'. La Seleçao è nostra e deve essere guidata da chi ha sangue brasiliano nelle vene".