Neymar ha inviato a Richarlison migliaia di euro per... rimuovere la sua faccia!

Ancora tanta delusione per l'eliminazione del Brasile ai quarti di finale del Mondiale contro la Croazia. L'attenzione però si è spostata verso Richarlison, uno dei protagonisti della spedizione verdeoro in Qatar, e il suo ultimo tatuaggio. L'attaccante del Tottenham si è infatti tatuato sulla schiena i volti di tre campioni del Brasile: sulla sinistra Ronaldo, il Fenomeno, dall'altra Neymar e al centro proprio Richarlison. Un tatuaggio che ha fatto discutere i tifosi e che, a quanto sembra, non sia stato gradito neanche da Neymar stesso.