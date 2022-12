Ancelotti ct del Brasile? La sua risposta è categorica: "Fino al 2024..."

Carlo Ancelotti nuovo commissario tecnico del Brasile ? L'allenatore italiano per ora pensa soltanto al suo club, al Real Madrid . Ma per il futuro tutte le strade sono aperte, anche quella di nuovo selezionatore della Selecao, che dopo il Mondiale cerca un sostituto per il dimissionario Tite . Ancelotti ha parlato di questi temi a Radio Anch'io Sport su Radio 1.

Il tecnico emiliano premette: “Allenare il Brasile? Il futuro non lo so, vivo alla giornata. Sono anzianotto e mi trovo bene qui, abbiamo obiettivi ancora da raggiungere”. Sembra dunque tramontare l'ipotesi di un Ancelotti ct dei verdeoro a breve termine. “C'è tempo per pensare al futuro”. Effettivamente, il suo contratto con il Real Madrid scade solo nel 2024.

“Ho un contratto e se il Real Madrid non mi manda via, non mi muovo”. La Federazione brasiliana dovrà probabilmente guardare altrove per i prossimi impegni. Ma chissà che proprio nel 2024, in vista dei Mondiali in programma due anni dopo, non si possa aprire un discorso serio tra il Brasile e Ancelotti.