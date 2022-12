Ancelotti e la panchina del Brasile: l'ammissione del tecnico italiano

Carlo Ancelotti e la panchina del Brasile: si fa o non si fa? Si continua a parlarne e, come si dice, tanto tuonò che piovve. Anche nella conferenza stampa alla vigilia della ripresa della Liga, l'allenatore italiano ha dovuto rispondere a una domanda sulla Selecao. Ancelotti non è apparso però scocciato e la sua risposta è stata il più sincera possibile.

Ancelotti: “Se mi cercassero dal Brasile apprezzerei” Ancelotti spiega che in realtà nessuno lo ha contattato dalla Federazione brasiliana per prendere il posto del dimissionario Tite che ha lasciato dopo che i verdeoro, ai Mondiali in Qatar, sono stati eliminati all'altezza dei quarti di finale. Dice infatti: “Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei”.