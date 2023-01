"Il Brasile vuole un ex allenatore della Roma come ct della nazionale"

Dopo qualche giorno di vacanza, il presidente della Confederazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues , è rientrato per prende una delicata e importante decisione: a chi affidare la panchina del Brasile . Dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale in Qatar ai quarti di finale contro la Croazia e l'addio di Tite , la Selecao si trova ancora senza allenatore e la decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Brasile sogna Mourinho per la panchina, ma lui non andrà

Il Brasile punta su un ex Roma

Il presidente Rodrigues ha deciso di cambiare le regole della Confederazione e infrangerà la regola di assumere esclusivamente un allenatore brasiliano. Rodrigues si è già lanciato sul mercato internazionale, cercando un nome che possa portare il Brasile ai vertici del calcio mondiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, tra tutti i nomi è spuntato quello di un ex Roma per la panchina verdeoro: si tratta di Luis Enrique, esonerato dalla Spagna dopo l'eliminazione agli ottavi di finale in Qatar. Lo spagnolo sarebbe al momento il preferito per allenare il Brasile.

Brasile, tutti i nomi

Oltre a Luis Enrique, la lista dei possibili nomi per la panchina del Brasile è ricca di grandissimi allenatori. Figurano ancora Carlo Ancelotti e José Mourinho, nonostante le smentite sulle indiscrezioni. Sono presenti infine anche talenti locali come Lucho (allenatore dell'U20) e Fernando Diniz, allenatore della Fluminense.