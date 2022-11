Clamoroso, Onana lascia il ritiro del Camerun e i Mondiali: il vero motivo

Una situazione insanabile dopo l'esclusione del match valevole per la seconda giornata del gruppo G. Svelato anche il vero motivo di questa decisione: alla base ci sarebbe infatti una discussione sfociata in aspro litigio con il commissario tecnico Rigobert Song , su questioni tattiche da applicare in campo.

Onana, il suo recente percorso col Camerun

Onana, al primo Mondiale della carriera, è stato titolare nelle ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Malawi e Costa d'Avorio nel novembre 2021 dopo essere rientrato dalla squalifica per doping oltre che nella Coppa d’Africa 2022 svoltasi proprio in Camerun a gennaio, che ha visto i Leoni Indomabili chiudere al terzo posto anche grazie alle parate di Onana, decisivo nella finale per il bronzo vinta ai rigori contro il Burkina Faso, anche se non esente da qualche intervento "naïf" nell'arco della competizione.