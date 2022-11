Onana, la spiegazione del ct del Camerun: "E' voluto andare via. Se non riesci a farlo..."

Continua il caso Onana , escluso dal Camerun poco prima della seconda partita contro la Serbia . Il tecnico Rigobert Song , dopo il 3-3 della sua Nazionale che tiene vive le speranze per una qualificazione agli ottavi, ha parlato dell'estremo difensore interista. La federcalcio camerunese ha allontanato il giocatore per un atteggiamento sbagliato, ma a quanto pare c'è stato un vero e proprio diverbio con l'allenatore, fino a rendere titolare il secondo portiere Epassy .

Song su Onana: "Sta a lui..."

Song non ha chiuso la porta ad Onana, ed ha anzi accolto un suo ritorno: "Il giocatore fa ancora parte del gruppo, sta a lui decidere cosa fare. Ci sono delle regole da rispettare. Se le seguirà potrà restare". Poi però ha anche aggiunto: "Onana è un giocatore molto importante, ma devo concentrarmi sul gruppo più che sul singolo. Ci vuole un po' di disciplina e quando viene meno bisogna assumersene le responsabilità. Qui ci sono 26 giocatori che lavorano insieme per questo Mondiale e bisogna adattarsi alla disciplina della squadra. Se non riesci a farlo, credo sia meglio farsi da parte". Poi sull'ultima e decisiva gara con il Brasile: "Ci crediamo, non siamo venuti in Qatar solo per partecipare. Sappiamo di incontrare una grande squadra ma il Camerun ha ancora qualcosa da dire".