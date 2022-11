Onana, fine del sogno Mondiale: ecco la scelta definitiva

André Onana non rimarrà con il Camerun per il resto della Coppa del Mondo. Lo scrive l'Equipe, secondo cui il 26enne giocatore dell' Inter , in rotta con il commissario tecnico dei Leoni Indomabili Rigobert Song, è attualmente all'aeroporto di Doha per dirigersi verso Parigi e poi a Yaoundé.

"Dipende da lui, vedremo cosa sarà possibile fare per un suo eventuale reintegro in rosa", aveva detto proprio Song al termine di Camerun- Serbia circa la spinosa situazione. Evidentemente, non ci sono stati compromessi e l'avventura al Mondiale dell'estremo difensore nerazzurro è arrivata alla fine.

Onana in volo per Youndé: ritorno in anticipo anche nell'Inter?

Il Camerun quindi, come già successo contro Milinkovic-Savic e compagni, si affiderà al secondo portiere classe 1993 Devis Epassy, custode della porta dei sauditi dell'Abha ed ex OFI Creta. Dopo il ritorno a Yaoundé, a questo punto, Onana potrebbe raggiungere in anticipo i compagni di squadra (di club) all'Inter.

"Onana, il messaggio social spiega i motivi"

"Voglio esprimere - scrive nel post - il mio affetto per il mio Paese e per la mia Nazionale. Ieri non mi è stato permesso di scendere in campo per aiutare il Camerun, come faccio sempre, per raggiungere l'obiettivo. Mi sono sempre comportato nella maniera appropriata per guidare la squadra al successo. Ho fatto tutti gli sforzi possibili e messo tutta l'energia per trovare delle soluzioni alla situazione che un giocatore spesso sperimenta, ma non c'è stata volontà dall'altra parte. Certe cose sono difficili da digerire. Comunque, rispetto sempre e supporto le decisioni delle persone in carica per portare al successo la squadra e il Paese".