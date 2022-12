Nuova bufera su Onana, polemica senza fine con Song: spunta un video inedito

Il Mondiale del Camerun si è chiuso con un bilancio discreto sul piano sportivo, offuscato però dalle polemiche fuori dal campo che hanno coinvolto la spedizione del ct Rigobert Song e che hanno messo in secondo piano la storica vittoria sul Brasile e il pareggio in rimonta contro la Serbia, risultati che hanno interrotto la lunga serie di sconfitte consecutive, ma comunque non sufficienti per evitare la sesta eliminazione consecutiva alla fase a gironi.

Il Camerun e il Mondiale delle polemiche

Dallo scontro tra lo stesso selezionatore e André Onana, che ha lasciato il Qatar prima della fine della fase a gironi, fino all’aggressione nei confronti di uno spettatore della quale è stato protagonista il presidente federale Samuel Eto’o sugli spalti di Brasile-Corea del Sud, del Camerun si è parlato per motivi extra-calcistici e si continua a farlo dopo la pubblicazione di un video nel quale Song parla con alcuni suoi collaboratori delle cause dello scontro avuto con Onana.

Scontro con Onana, la ricostruzione di Song

“Il giorno della partita ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciati a piangere - le parole di Song nel video - Gli dissi: ‘Non ho tempo per queste cose, ti ho chiamato ieri enon sei venuto. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i leader della squadra e non posso parlare con te?’”. Il caso è però deflagrato proprio durante l’allenamento, come spiegato ancora dal cs: “In allenamento André dà spettacolo, in campo si prende troppi rischi. Gliel’hof atto notare dicendogli ‘Non devi rischiare, rinvia lateralmente, non in mezzo’. A quel punto mi ha risposto ‘Sto giocando, non ho tempo per parlare con te’”.

Onana controreplica a Song: "Il tempo farà emergere la verità"

Song ha poi spiegato che il video è stato girato senza la sua autorizzazione da un amico del fratello. Troppo tardi, però, per evitare lo scoppio di nuove polemiche e di un nuovo botta e risposta. Onana ha infatti usato i propri canali social per tornare sull’accaduto, anche se in modo criptico: “In un mondo in cui mentono tutti chi dice la verità è un rivoluzinario. Ma il tempo metterà a posto ogni cosa”. Questa, invece, la precisazione di Song: "Dato il clamore suscitato dalla diffusione di questa conversazione privata, devo precisare che sono stato costretto a prendere una decisione importante nel rispetto del gruppo dopo che è stata violato il mio onore come ct di questa nazionale”. Facile immaginare che ci saranno altre puntate…