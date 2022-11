Napoli, Kim e il ricordo della prima convocazione in nazionale

Kim al Guardian: "In nazionale Under 17 ci sono andato in camion"

La famiglia del difensore azzurro lavorava molto, e il padre gestiva un piccolo ristorante di sushi a Tongyeong. Portarlo fino al ritiro della nazionale sarebbe stato dunque molto complicato, finchè proprio il padre prese l'iniziativa e decise di accompagnare il figlio sfruttando un viaggio d'affari.

Per arrivarci, dunque, avrebbero preso un camion destinato al trasporto del pesce. Un viaggio davvero lungo, che sarebbe durato diverse ore e che avrebbe costretto i due a partire nel cuore della notte.

Questo il ricordo di Kim:

"Il camion era veramente enorme, più o meno 15-20 tonnellate. C'era un serbatoio per l'acqua dove si poteva conservare il pesce fresco. Ricordo il giorno così nitidamente dato che l'eccitazione era gigantesca. Sono stato triste solamente che mio padre sia poi dovuto partire per andare in un'altra città allo scopo di portare del pesce. Era la mia prima convocazione in Nazionale, ero davvero giovane e leggermente timido, e provavo vergogna ad arrivare in quel modo. Gli altri ragazzi sono arrivati con automobili normali. Ma è stata una storia davvero bella per me. Sono vicino a mio padre e questi sono i momenti che mi hanno fatto diventare quello che sono".