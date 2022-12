Corea del Sud, il messaggio di Kim che spaventa i tifosi del Napoli

Per la terza volta nella propria storia la Corea del Sud ha superato la fase a gironi in un Mondiale. La formazione allenata da Paulo Bento ha bruciato in extremis l’Uruguay, chiudendo al secondo posto alle spalle del Portogallo di Cristiano Ronaldo , battuto 2-1 dagli asiatici, ma comunque capace di chiudre al primo posto.

Qatar 2022, Corea del Sud avanti: che beffa per l'Uruguay

E pensare che per la Corea il Mondiale era iniziato male, con il grigio pareggio contro l’Uruguay, senza mai tirare in porta, seguito dalla rocambolesca sconfitta per 3-2 contro il Ghana, ma alla fine proprio i risultati rimediati nelle due partite precedenti sono stati determinanti per avere la meglio sulla Celeste in virtù del maggior numero di gol realizzati a parità di differenza reti.

Corea del Sud, il cuore di Kim: "Voglio giocare ad ogni costo"

Contro il Portogallo Bento ha dovuto fare a meno di Kim Min-jae, il cui Mondiale non è stato finora esaltante a livello di prestazioni individuali. Il centrale del Napoli non è sceso in campo nell'ultimo match del girone a causa di un infortunio muscolare subito contro il Ghana, ma sembra deciso a fare l’impossibile per sfidare agli ottavi il Brasile. Le dichiarazioni rese dall’ex Fenerbahce dopo la gara contro il Portogallo spaventano in tal senso i tifosi azzurri e Luciano Spalletti: "È stato difficile guardare dalla panchina, ma l’infortunio che ho subito non mi permetteva di essere al 100%, quindi in una partita così importante abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi è spiaciuto non esserci. Se giocherò contro il Brasile? Voglio fare di tutto per esserci, sono pronto a giocare anche a costo di infortunarmi più seriamente".

Kim sfida il Brasile: "Dovremo prepararci bene"

I miei compagni sono stati bravissimi, ma penso che giocando pur non al meglio della condizione avrei sofferto meno rispetto a quanto successo stando in panchina - ha aggiunto Kim, prima di spronare la squadra a non dare per persa la sfida sulla carta impossibile contro il Brasile - I miei compagni hanno giocato benissimo, ci siamo qualificati per gli ottavi, ma adesso dovremo prepararci ancora meglio".