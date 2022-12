Kim vuole tutto: giocare contro il Brasile e poi il Napoli

NAPOLI - Dopo aver assistito da spettatore all'impresa della sua Corea con il Portogallo, Minjae l'ha buttata sull'ironia. Come sempre: «La difesa ha funzionato talmente bene senza di me che alla fine mi sono chiesto se fosse il caso di fare un'altra pausa con il Brasile...». Eccolo, Kim: il Mostro. Ma anche un mostro di simpatia che, scherzi a parte, sta tenendo un'intera Nazione con il fiato sospeso: il fastidio al polpaccio destro accusato all'esordio con l'Uruguay di Olivera ne ha prima condizionato la prestazione con il Ghana e poi lo ha costretto a guardare in occasione della sfida decisiva per la qualificazione con i giganti di Cristiano. Un'autentica sofferenza, certo, ma l'incubo s'è poi trasformato in una favola e ora in ritiro non si fa che parlare di lui e della possibilità di ritrovarlo domani con la Seleçao al centro della difesa: tutti, a cominciare dal ct Bento, lo ritengono indispensabile. Altro che pausa-bis: «Vediamo come va, ma credo di poterci essere». Proprio così: le risposte sono soddisfacenti e le chance di vederlo in campo dal primo minuto notevolissime. E poi, sia chiaro: «Giocherei anche se fossi strappato». Sembra un'altra delle solite battute e per sua fortuna è soltanto un problemino, ma questa volta vale la pena prenderlo in parola.

Ci sono E allora, Kim non si arrende. Non ne ha alcuna voglia: dopo aver dominato in Italia e in Europa con il Napoli, niente e nessuno riuscirà a spezzare il suo sogno Mondiale sul più bello. Alla vigilia di una sfida pazzesca, irrinunciabile, conquistata tra l'altro a sorpresa con una rimonta altrettanto straordinaria. Venerdì, con il Portogallo, Minjae ha fatto il tifo per i suoi con la tuta, con la mise da indisponibile, ma domani la questione dovrebbe essere completamente diversa: il fastidio al polpaccio destro è sotto controllo, praticamente smaltito, e tra l'altro lo staff medico del Napoli è in contatto continuo con il giocatore. Dal Qatar, insomma, continuano ad arrivare segnali positivi e notizie confortanti. E al resto ci ha pensato il Mostro in persona: «Credo di poter giocare gli ottavi, ma dovrò prepararmi molto bene». La pausa precauzionale ha funzionato. «Scegliere di fermarmi è stato più difficile che andare in campo: mi è dispiaciuto non esserci. E mi dispiace anche di non aver agito in fretta: avrei dovuto prendere una decisione più rapidamente, così da consentire alla squadra di prepararsi adeguatamente dal punto di vista tattico. Ora, comunque, ci sono gli ottavi». C'è il Brasile.