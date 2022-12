Croazia, Brozovic verso la panchina contro il Marocco: l'Inter resta vigile

Il terzo posto in un Mondiale metterà anche in palio un traguardo di prestigio, ma non tanto da restare insensibili alle esigenze dei club dei giocatori che dovrebbero disputarla e magari anche alle richieste degli stessi diretti interessati, in particolare in un’edizione così particolare e inserita nel pieno dell’annata dei club.

Mondiali, Croazia a caccia del terzo podio

Per convincersene basta sentire le parole pronunciate dal ct della Croazia Zlatko Dalic a due giorni dalla finale per il 3° posto di Qatar 2022 contro il Marocco. La delusione per la sconfitta contro l’Argentina, che ha fatto svanire il sogno della seconda finale iridata consecutiva, e magari anche la malinconia per il possibile addio alla nazionale di Luka Modric non metteranno certo di buon umore lo staff croato in vista della sfida contro gli africani, remake del confronto di pochi giorni fa nella fase a gironi e sfida nella quale la Croazia cercherà il terzo podio iridato della propria storia, dopo il bronzo di Francia '98 e l'argento di Russia 2018.

Brozovic acciaccato, allarme Inter

Anche per questo motivo il ct sembra pronto a cambiare l’undici di partenza rispetto a quello sconfitto dall’Argentina, anzi a “rinfrescarlo”, parola usata dallo stesso Dalic in conferenza: "Abbiamo molti giocatori stanchi, alcuni hanno infortuni di lieve entità: dobbiamo rinfrescare la squadra". Tra i maggiori indiziati all’esclusione c’è Marcelo Brozovic, uscito per un risentimento muscolare alla coscia durante il secondo tempo della gara della Selección. L’interista ha anche saltato il penultimo allenamento della Croazia prima della "finalina", come dichiarato dal portavoce della nazionale, Tomislav Pacak, che ha parlato di semplice "precauzione e prevenzione". Brozovic dovrebbe venire sostituito da Lovro Majer, per la gioia di Simone Inzaghi e di tutto l’ambiente nerazzurro, che era già entrato in rotta di collisione con l’ambiente croato durante la gestione dell’infortunio muscolare che ha tenuto Brozovic lontano dai campi per un mese e mezzo a partire dalla metà di settembre, facendogli saltare cinque partite di campionato e due terzi del girone di Champions League.

Brozovic-Calhanoglu, è l'Inter del doppio regista

Il centrocampista dovrebbe allora partire dalla panchina contro il Marocco, prima di partire per una breve vacanza che precederà il ritorno a Milano. L’obiettivo di Inzaghi è di tornare a schierare Brozovic da titolare il 4 gennaio contro il Napoli, dopo i tre spezzoni delle ultime gare del 2022 contro Juventus, Bologna e Atalanta. Anche Brozo, del resto, sembra avere fretta per cercare di scalzare Hakan Calhanoglu dal ruolo di regista, ritagliatogli con successo da Inzaghi in assenza del croato.