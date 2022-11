Costil su Maignan: “Bravura e carisma, è il futuro della Francia”

Tra portieri ci si capisce. Così Benoit Costil , ex numero uno della Francia , ha parole di conforto per Mike Maignan , guardiano della porta del Milan , costretto a saltare i Mondiali a causa di un infortunio: “Immagino che sia abbastanza deluso e frustrato visto che il Mondiale era un grande obiettivo. Mi dispiace davvero tanto, ma sono convinto che sia il futuro della nazionale francese”.

Costil: “Maignan riferimento a livello europeo e mondiale”

Maignan sarebbe probabilmente partito come secondo di Lloris in Qatar, ma chissà. Costil comunque lo rincuora in tutti i modi: “Non ci sono dubbi sul fatto che Maignan sia diventato un riferimento a livello europeo e mondiale per quanto riguarda i portieri”. Il rossonero sarà sicuramente felice di tutti questi complimenti, che non sono ancora finiti.