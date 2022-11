Mondiali, la Francia perde anche Lucas Hernandez: crociato rotto

Il messaggio di Deschamps

"Come tutto il gruppo, giocatori e staff, sono estremamente dispiaciuto per Lucas. Stiamo perdendo un elemento importante. Lucas è un guerriero e non ho dubbi che farà tutto il possibile per tornare a giocare. Lo conosco bene: sarà coraggioso, questo è sicuro. A nome del gruppo, gli auguro la migliore guarigione possibile", ha detto Didier Deschamps.