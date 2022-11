Lloris battezza Rabiot: “Può prendere il comando della Francia”

Un assist, un gol e la sensazione che Adrien Rabiot sia uscito dal lungo letargo, come già aveva dimostrato alla Juve negli ultimi mesi. Il centrocampista, secondo il portiere della Francia Hugo Lloris, potrebbe addirittura diventare il trascinatore della nazionale in questi Mondiali in cui i Bleus sognano di bissare il successo del 2018 in Russia.

Lloris: “Rabiot ha esperienza ed è maturo” Il portiere francese Lloris ha parlato dal ritiro in Qatar: “Abbiamo sottolineato l'assenza di Kantè e di Pogba, ma non abbiamo detto che ci sono altri giocatori pronti a caricarsi di altre responsabilità, a essere maturi, ad avere l'esperienza per prendere il comando: Rabiot ha sicuramente questo profilo”.