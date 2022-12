Mbappé nasconde lo sponsor della birra: ecco il motivo

DOHA (QATAR) - "Pagherò le ammende di tasca mia". Kylian Mbappé è pronto ad assumersi le responsabilità per le mancate presenze in conferenza stampa: "Il silenzio è una mia decisione personale e non voglio che ne vada di mezzo la Federazione".

La scelta di Kylian

L'obiettivo del fuoriclasse del Psg, trascinatore della Francia qualificatasi ai Mondiali del Qatar grazie al successo sulla Polonia negli ottavi, è quello di 'dribblare' domande sul suo futuro (dopo il 'gran rifiuto' al Real Madrid della scorsa estate) ma anche quello di evitare pose accanto al trofeo di Mvp che viene assegnato dopo i match. Il motivo? Secondo 'L'Equipe' è che Mbappé non vuole essere associato al marchio di birra che sponsorizza il trofeo e per questo, dopo il match con i polacchi, durante la foto di rito a bordo campo lo ha nascosto impedendone la visione. Il francese, per sua scelta, non vuole infatti pubblicizzare alcol, cibo 'spazzatura' e scommesse.