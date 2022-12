Giroud freme: “Gioco come se avessi 20 anni”

Olivier Giroud non ha alcuna intenzione di fermarsi: dal segnare e dal giocare. Ha 36 anni, ma addosso se ne sente di meno. È stato lo stesso attaccante della Francia e del Milan a spiegarlo dal Qatar in conferenza stampa. Con il tempo, anzi, pare migliorato il centravanti, come il vino. Perché è decisivo quando il gioco si fa duro.