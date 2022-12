Giroud-Rabiot, gioia sfrenata sui social: "Che orgoglio questa Francia!"

Sono stati tra i grandi protagonista della vittoria della Francia per 2-1 sull'Inghilterra: Olivier Giroud e Adrien Rabiot festeggiano anche sui social. Un risultato, quello al termine del sentitissimo derby della Manica, valso l'accesso in semifinale del Mondiale in Qatar. In cui i Bleus incontreranno il sorprendente Marocco, in una sfida che va ben oltre i contorni calcistici.