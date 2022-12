Rabiot e Upamecano, Mondiale a rischio per colpa dell'aria condizionata!

QATAR - Rabiot e Upamecano tengono in ansia la Francia perché sono a rischio per la semifinale dei Mondiali contro il Marocco. In palio c'è la finalissima contro l'Argentina di Messi, ma Deschamps deve fare i conti con le condizioni di salute dei due giocatori, incerti per un raffreddamento dovuto all'aria condizionata. Se non riusciranno a recuperare, probabilmente al loro posto il ct francese schiererà Konaté in difesa e Fofana in mezzo al campo nel ruolo del centrocampista della Juve. La decisione verrà prese poche ore prima del calcio d'inizio, fissato per questo mercoledì sera alle 20.