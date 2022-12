Montpellier, ragazzo travolto e ucciso in strada durante i festeggiamenti

La festa dei tifosi francesi per la vittoria contro il Marocco e la conquista della finale in Qatar, finisce in tragedia. Un ragazzo, che festeggiava in strada a Montpellier, è stato investito da un auto pirata ed è morto. La persona al volante del mezzo è fuggita, mentre "l'auto è stata ritrovata nei pressi del luogo dell'incidente e posta sotto sequestro", hanno spiegato le autorità francesi in un comunicato precisando che "le indagini stanno procedendo rapidamente".