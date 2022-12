Champs Elysées isola pedonale per Francia-Argentina, ma si teme per Marocco-Croazia

La Francia ha approntato il piano di sicurezza che tra sabato e domenica è rigidissimo. A Parigi, infatti, si temono incidenti in vista delle due finali dei Mondiali: sabato quella per il terzo posto tra Marocco e Croazia e domenica la finalissima Argentina-Francia. Mobilitati poliziotti e gendarmi per garantire l'ordine.

Francia: migliaia di forze di sicurezza in campo a Parigi Essendo molto grande la comunità marocchina a Parigi, sabato saranno 12.800 i poliziotti e i gendarmi che assicureranno la tutela dell'ordine pubblico in vista di Marocco-Croazia, che vale il terzo gradino del podio in Qatar. Il giorno dopo, domenica, arriveremo a 14 mila in vista di Argentina-Francia, che decreterà chi vincerà il campionato del mondo.