La difesa della Francia ostaggio del virus

Sulle pareti ora ci sono le foto delle vecchie glorie francesi. Da Zidane a Barthez e Bats, passando per Six, Boghossian e Hidalgo , il ct dei Mondiali 1978 e 1982. Un modo forse per ricordare la grandeur dei Bleus e farli sentire a casa. La Federazione ha persino organizzato un charter (decollo stamattina da Parigi ) e invitato una ventina di vecchie glorie francesi che viaggeranno con dipendenti e sponsor per assistere alla finale. Zinedine Zizane ha declinato l’invito. La notizia conferma e fa pensare una volta di più che l’ex stella di Juve e Real Madrid sia il futuro ct. Deschamps , in carica dal 2012, è vicino all’addio. Battendo l’ Argentina , entrerebbe nella storia e nella scia di Vittorio Pozzo , campione con l’Italia nel 1934 e nel 1938. Ora, però, ha diversi grattacapi da risolvere e la questione riguarda ancora i cammelli, sotto forma di raffreddore e colpi di tosse.

Il virus

Alle sei del pomeriggio, i riflettori sono accesi e il canto del muezzin, dal vicino minareto, rimbalza sul campo. C’è meno rumore rispetto al ritiro della Seleccion, preso d’assalto dalle tv argentine. I francesi osservano il riscaldamento in religioso silenzio, quasi mormorando. Griezmann e Giroud sono gli unici sorridenti. Il Piccolo Diavolo scherza allungando il passo per superare il centravanti milanista. Mbappé ha lo sguardo assorto e pensieroso di chi sta per giocare una finale. In tribuna, poche mascherine tra i cronisti. Lo staff medico della Nazionale in mattinata ha smentito ipotesi di Covid, riferendosi all’aria condizionata, ma è un dato di fatto che il virus influenzale stia attraversando lo spogliatoio. Deschamps ieri ne ha persi altri due. Konaté e Varane non si sono allenati, stesso discorso per Coman, fermo da due giorni a causa di febbre e raffreddore. Upamecano e Rabiot, invece, hanno smaltito e sono già tornati in campo. A riposo Theo Hernandez e Tchouameni per gestire fastidi muscolari. Restano 36 ore per completare il recupero, ma certo l’allarme in difesa esiste e c’è il timore che il virus possa continuare a circolare, fermando altri giocatori. Dembelé e Kolo Muani, in conferenza, hanno provato a minimizzare. «Non abbiamo paura del virus, in ritiro stiamo prendendo delle precauzioni. Upamecano e Rabiot avevano mal di testa e mal di stomaco, ma dopo un giorno stavano bene. Speriamo di essere tutti pronti e in forma domani».