Pogba a Doha per la Francia: "Una finale non si gioca, si vince!"

Paul Pogba è volato a Doha per assistere dal vivo alla finale dei Mondiali in Qatar tra la Francia e l' Argentina , in programma domenica alle 16, ore italiane. Il centrocampista della Juve ha scelto di dimenticare per un weekend i propri problemi personali (il percorso di recupero dall'infortunio procede a rilento) ed è corso a supportare i Bleus, ad un passo da una storica seconda Coppa del Mondo consecutiva.

Pogba infiamma la Francia: "Una finale non si gioca, si vince!"

Il campione del mondo 2018 ha già inviato un videomessaggio ai compagni di Nazionale, pubblicato dalla Federcalcio di Parigi sui canali social: "Bravi ragazzi, per la seconda volta consecutiva siamo nella finale dei Mondiali - ha detto Pogba -. Vi do tutto il mio sostegno, tutta la mia forza. Una finale, si sa, non si gioca, si vince! Vi auguro il meglio, coraggio ragazzi, Allez les Blues!". Pogba quattro anni fa aveva giocato da titolare 6 partite su 7 al Mondiale in Russia, andando a segno in finale contro la Croazia.