Koundé, la maxi-clausola e la Serie A sfiorata

L'annuncio era arrivato con il solito tweet, ma l’aspetto particolare aveva riguardato il costo dell’affare: mai il Barcellona, nella sua lunga e prestigiosa tradizione di colpi sul mercato (da Neymar a Suarez, da Ronaldo a Ibrahimovic, da Ronaldinho a Griezmann), aveva speso cinquanta milioni più dieci di bonus per un difensore centrale. L’acquisto di Jules Koundé, però, ha rischiato di saltare. Gli organi di controllo della Liga non avevano approvato l’operazione. Mancavano le garanzie economiche. Documentazione bloccata fino alla sera del 27 agosto a causa dei problemi di bilancio del club blaugrana, che ha quasi un miliardo di esposizione con le banche. Nelle prime due giornate di campionato, contro il Rayo Vallecano e la Real Sociedad, Xavi non aveva potuto convocare Koundé. Il presidente Joan Laporta è riuscito a creare i parametri giusti per tesserare il francese, Lewandowski e Raphinha cedendo il 25% dei diritti tv a Sixth Street, fondo d’investimento americano che controlla in Nba una quota dei San Antonio Spurs.