Deschamps è una furia con la Francia: il clamoroso discorso all'intervallo

LUSAIL (QATAR) - Un primo tempo da incubo per la Francia nella finale dei Mondiali in Qatar contro l'Argentina e nell'intervallo Didier Deschamps ha strigliato pesantemente i 'Bleus'. A rivelarlo è l'edizione online de 'L'Equipe' che spiega come il ct dei transalpini ha rimotivato i campioni del mondo in carica, arrivati al riposo sotto 2-0 e con Giroud autore di un gestaccio nei confronti del tecnico per la sostituzione avvenuta già al 41'.