Francia, tutti contro Emiliano Martinez? Blanc lo assolve

Il sogno di entrare nella storia del calcio come terza nazionale capace di vincere due titoli mondiali consecutivi dopo l’Italia (1934 e ’38) e il Brasile (1958-’62) è svanito sul più bello per la Francia, superata ai rigori dall’ Argentina nella finale di Qatar 2022 .

Argentina-Francia non finisce mai: Rami attacca, Di Maria e Paredes rispondono

La delusione è stata cocente per Deschamps, i suoi giocatori, i tifosi, ma non solo, visto che tra uno dei censori più accesi nel criticare la Seleccin e soprattutto i discutibili festeggiamenti di Emiliano Martinez è stato Adil Rami, ex difensore del Milan e campione del mondo nel 2018 con i Bleus. I duri attacchi di Rami al portiere dell’Argentina hanno scatenato le reazioni di Angel Di Maria e Leandro Paredes in difesa del proprio compagno di squadra, ma in Francia c’è chi ha incassato la sconfitta con più stile.

Blanc e la frecciata "elegante" a Martinez

È il caso di Laurent Blanc, a propria volta campione del mondo nel 1998 e da due mesi sulla panchina del Lione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Francia contro il Brest Blanc si è rifugiato nella diplomazia per rispondere a precisa domanda su Martinez, pur facendo trapelare il proprio giudizio sui fatti…: "Non dobbiamo stupirci di quanto è successo. Questa è la natura umana, non siamo tutti uguali. Poi, certo, bisogna anche essere in grado di gestire le proprie emozioni mentre si festeggia, ma evidentemente non tutti ne sono in grado".

Laurent Blanc si scaglia contro il Var: "Un danno più che una risorsa"

Decisamente meno conciliante l’ex difensore di Napoli e Inter lo è stato nei confronti del Var, strumento sulla cui effettiva utilità Blanc ha svelato di nutrire parecchi dubbi. “Il Var avrebbe dovuto risolvere molti problemi, ma non è stato così. Abbiamo fatto riunioni in cui i problemi sono stati segnalati, ma non è cambiato molto. Ci sono molte cose da rivedere, ma vedo che l'arbitro centrale è sempre più in difficoltà". Chissà se dietro a queste dichiarazioni c’è la rabbia per il mancato annullamento del gol del momentaneo 3-2 di Messi, "macchiato" dall'esultanza anticipata di alcuni giocatori dell'Argentina, corsi in campo prima che la palla avesse effettivamente attraversato la linea di porta.