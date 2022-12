“Deschamps-Francia, si va verso il prolungamento del contratto”

Didier Deschamps dovrebbe rimanere ancora sulla panchina della Francia. Lo scrive Le Parisien. Giovedì scorso il commissario tecnico ha incontrato il capo della Federazione e l'incontro avrebbe posto le basi per il prolungamento dell'accordo. Deschamps, però, ancora non avrebbe firmato, la formalizzazione potrebbe avvenire all'inizio di febbraio, alla prima assemblea federale dell'anno prevista per il 7 gennaio, o anche più avanti nell'anno.

Le Graet: “Deschamps mi piace e lui ama la Francia” Il presidente della Federazione francese Le Graet, dopo l'incontro, ha rilasciato una breve dichiarazione: “Adoro Deschamps e lui ama la Francia. Dovremmo quindi continuare, ma ancora non è fatta”. Non c'è urgenza di firmare il nuovo contratto, le qualificazioni per gli Europei del 2024 inizieranno il 25 marzo allo Stade de France contro l'Olanda.