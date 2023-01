Clamoroso, "Macron vuole Platini presidente della Federcalcio francese"

ROMA - Emmanuel Macron ha mandato un messaggio per "tastare il terreno" a Michel Platini chidendogli se eventualmente potrebbe essere disponibile a prendere la guida della Federcalcio francese. E' l'indiscrezione rivelata dal giornalista francese Daniel Riolo. L'attuale presidente, Noël Le Graet sta atttraversando un periodo decisamente poco felice, tra gaffe e presunti scandali di carattere sessuale e chiaramente la sua sostituzione è un'ipotesi tutt'altro che campata in aria. E così si sarebbe mosso in prima persona il presidente della Repubblca Macron che avrebbe pensato, contattandolo, il tre volte pallone d'oro per la successione di Le Graet.