Griezmann si schianta contro i tabelloni: sangue in campo in Austria-Francia

Griezmann sbatte contro i tabelloni pubblicitari: ferita alla fronte

Griezmann, in seguito ad uno spalla a spalla decisamente ruvido contro il difensore austriaco, è andato contro i tabelloni pubblicitari, ferendosi all'altezza della fronte e perdendo un po' di sangue. Il calciatore è quindi uscito dal campo per medicarsi ed è rientrato in campo con una medicazione in testa "alla Chiellini".