Germania come l'Italia: dopo il 2014, il dato statistico che sorprende

Germania clamorosamente fuori alla fase ai gironi dei gironi. Per la seconda volta consecutiva. E' il responso completamente fuori pronostico emerso al termine del girone E nonostante la vittoria per 4-2 (ma comunque sofferta) contro la Costa Rica .

Mondiali, Germania: la clamorosa eliminazione ai gironi per la seconda volta di fila

Giappone decisivo per i teutonici: i nipponici hanno infatti condannato la selezione di Hand-Dieter Flick, prima nello scontro diretto dell'esordio con la vittoria in rimonta per 2-1 e poi battendo la Spagna nella terza e ultima giornata, in cui è successo proprio di tutto. Addirittura, per tre minuti, dal 70' al 73', ovvero sul momentaneo 2-1 costaricense firmato Juan Pablo Vargas, entrambe le big del quinto raggruppamento, risultavano eliminate.