"Germania, fine di un'era": la stampa tedesca non perdona

Campioni del mondo nel 2014, poi due disastri nel 2018 in Russia e in Qatar quest'anno, la Germania deve rifondare. E per la stampa tedesca "non si vede come si possa fare in tempo prima degli Europei che ospiteremo in casa nel 2024", sottolinea Kicker che parla di una Nationalmannschaft che "sta diventando un nano". Ha fatto rumore il tonfo della nazionale di Flick, eliminata già alla fase a gironi e presa di mira dai quotidiani in patria. "Questa è un'altra terribile debacle e la responsabilità è di tutti, a partire dal ct Flick per arrivare ai giocatori più importanti, passando per l'ad Bierhoff e il presidente federale Neuendorf", scrive il Suddeutsche Zeitung, che definisce il Mondiale "un incubo invernale che verrà ricordato a lungo".