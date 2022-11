Bukari chiede scusa: “Non volevo mancare di rispetto a Ronaldo”

Il gol che ha ridato speranza al Ghana, quello del 2-3 contro il Portogallo, lo ha segnato Osman Bukari che poi, preso dall'eccitazione del momento, ha deciso di copiare la classifica esultanza di Cristiano Ronaldo, proprio davanti a Cr7 che era appena uscito dal campo e sedeva in panchina. Nonostante non bisognasse perdere tempo per cercare l'incredibile 3-3 (che poi non è arrivato), Bukari ha fatto il classico saltello alla Cr7. Il giorno dopo chiede scusa al diretto interessato che, tra l'altro, su rigore aveva aperto le marcature facendo segnare un record: nessuno aveva mai segnato in cinque edizioni dei Mondiali.