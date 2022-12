Ayew, notte di terrore: sbaglia il rigore mondiale e la figlia collassa davanti alla tv, è corsa all'ospedale

Ci sono cose che vanno oltre il calcio, anche se sei a un Mondiale e abusi dell'espressione 'dramma sportivo'. Prendiamo il caso di André Ayew, eliminato con il Ghana già ai gironi. Il giocatore ha raccontato su Instagram quello che ha vissuto oltre il rettangolo di gioco. “Personalmente, sono stati momenti difficili, molto difficili per me nei giorni scorsi”. Una tragedia e un dramma sfiorato: “Ho perso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo, e anche mia figlia è stata portata d'urgenza in ospedale dopo l'Uruguay”. Fortunatamente, in questo secondo caso le cose stanno andando positivamente: “Grazie all'Onnipotente Allah, mia figlia sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliore in futuro, e così credo, lo faranno le Black Stars. Grazie a tutti per le vostre preghiere e per il sostegno incondizionato. Riposa in pace Adam”.