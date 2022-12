"Ecco la nuova bandiera del Giappone", l'immagine diventata virale

Un fotomontaggio semplice semplice: una linea vericale nera che lambisce il "sole rosso" riferito al pallone forse uscito e forse no, crossato da Mitomi per il gol decisivo di Tanaka. E una didascalia: "Ecco la nuova bandiera del Giappone". Un'immagine diventata virale sui social dopo la vittoria per 2-1 dei nipponici sulla Spagna.