Gary Lineker furioso con Southgate: "Ha fatto un errore clamoroso"

L'entusiasmo per il 6-2 rifilato all'Iran nel match d'esordio ai Mondiali in Qatar sembra già svanito in casa Inghilterra . E dopo lo 0-0 contro gli Stati Uniti (che tiene comunque i 'Tre Leoni' in vetta al Gruppo B ) non sono mancate le critiche a Gareth Southgate .

Southgate nel mirino

Con la squadra mai capace di impensierire seriamente gli statunitensi, il commissario tecnico inglese ha confermato l'undici vittorioso al debutto e aspettato poi il 68' per effettuare le uniche tre sostituzioni: dentro Jordan Henderson, Jack Grealish e Marcus Rashford ma non Phil Foden, 22enne stella del Manchester City dopo gli appena 20' giocati contro l'Iran. "Sostituzioni interessanti", ha twittato ironicamente durante il match l'ex centravanti inglese Gary Lineker, mentre l'altro grande ex attaccante Michael Owen ha scritto: "Sorprendente che abbiamo utilizzato 14 giocatori finora, eppure il nostro giocatore più talentuoso è ancora seduto in panchina". E dopo il pareggio Lineker ha rincarato la dose: Lineker ha poi aggiunto: "Scarse prestazioni dall'Inghilterra, ma questo accade in una Coppa del Mondo ad un certo punto. La grande domanda, anche con un gruppo così talentuoso, è se l'allenatore può cambiare le cose positivamente con le sue tattiche e sostituzioni quando non funzionano".