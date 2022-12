"Inghilterra, Sterling pronto a tornare in Qatar dopo la rapina"

I quotidiani inglesi, dal Sun al Guardian, riportano la decisione dell'ala britannica Raheem Sterlin di tornare in Qatar e continuare a giocare il Mondiale , dopo che nei giorni scorsi era stato costretto a tornare in patria a causa di una violenta rapina subita dalla propria famiglia.

Sterling tornato in Inghilterra per sostenere la famiglia

Prima dell'ottavo di finale vinto dagli inglesi per 3-1 contro il Senegal, Sterling è dovuto tornare in Inghilterra a causa di una rapina subita dalla propria famiglia, nella propria abitazione, anche alla presenza dei suoi tre figli.

In casa erano presenti la fidanzata Paige Milian e i tre figli dell'ex Liverpool e City, Melody Rose, Thiago e Thai. I ladri hanno preso orologi e gioielli per un valore complessivo, riporta la polizia britannica, di circa 300.000 euro.

Sterling tornerà in Qatar per il quarto di finale con la Francia

Nonostante la grande paura, alla fine Sterling ha deciso di tornare in Qatar per aiutare la propria squadra nella prossima gara con la Francia. Il suo ritorno non era sicuro, e lo stesso giocatore aveva comunicato che avrebbe preso una decisione solamente all'ultimo, anche in relazione allo svolgimento delle indagini.

Va detto che fin dal primo momento, il CT Southgate e la FA hanno mostrato grandissimo supporto al giocatore, sottolineando come in alcuni momenti il calcio non sia la cosa più importante.

Il Sun parla di di un possibile ritorno già nella giornata di oggi, mentre il Guardian è più cauto e parla di uno Sterling in Qatar solamente domani, venerdì 9 dicembre.

Probabile panchina per Sterling contro la Francia

Una volta tornato, Sterling dovrebbe comunque accomodarsi in panchina per il quarto di finale, ma potrebbe risultare molto utile a partita in corso con i suoi strappi.

L'ex City aveva giocato titolare le prime due partite, salvo poi doversi accontentare della panchina contro il Galles. Data per certa la titolarità di Harry Kane al centro dell'attacco, Southgate sembra intenzionato a schierare titolari Bukayo Saka e Phil Foden.

Il CT britannico avrebbe a disposizione anche Marcus Rashford, Jack Grealish, Mason Mount e James Maddison sulle corsie esterne.