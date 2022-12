Sterling e Trippier da applausi, il commovente gesto che ha commosso l'Inghilterra

I due calciatori dell'Inghilterra hanno parlato anche con il personale della casa di cura dopo il 6-2 inflitto all' Iran . La giornalista ha voluto parlare di un momento commovente durante la manifestazione: “Ho un dolce momento personale che rimarrà davvero con me. Penso che le persone che mi chiedano del rapporto speciale che ha questa squadra e di come siano una vera famiglia. I miei genitori soffrono di demenza e c'è solo un'ora al giorno in cui posso chiamarli su Zoom, quando sono davvero tranquilli”.

“Per i primi sette giorni non ci ero riuscita. Ho deciso che dopo la partita con l'Iran sarebbe stato un buon momento. Mi madre non crede che io sia in Qatar, pensa che me lo stia inventando e che dovrei andare a trovarla. Quindi le infermiere hanno detto: 'Carrie, dovrai convincerla. Puoi mostrarle qualcosa che ha a che fare con il Qatar?'. Così le ho mostrato il campo e la panchina dell'Inghilterra, ma lei non era ancora convinta. Così l'ho portata nell'area in cui intervistiamo i giocatori, ho visto che alle mie spalle c'erano alcuni giocatori nel tunnel. Era buio, ma io le ho detto: Puoi vedere che ci sono alcuni calciatori”.

Sterling e Trippier: ecco cosa è successo

A questo punto, arriva Sterling: “E' venuto a guardare nel mio schermo per vedere chi fosse e ha salutato, e quando ha capito che erano mia madre e mio padre in una casa di cura, ha chiamato Trippier e hanno salutato i miei. Mio padre è rimasto senza parole e mia madre non sapeva cosa pensare”. Aggiunge Brown: “Le infermiere e i dottori che hanno aiutato così tante persone a superare il covid non dimenticheranno mai il giorno in cui Raheem e Kieran hanno trascorso un po' di tempo con la loro casa di cura, e questo rimarrà con me più a lungo di qualsiasi gol di questo torneo”.

Per i due giocatori inglesi sono arrivati elogi, un fan ha risposto alla storia di Brown: “Più di un semplice gioco e più di una semplice squadra. Questi ragazzi sono un gruppo speciale e sono modelli che ispirano”.

La nazionale inglese è impegnata contro la demenza

I Tre leoni sono impegnati contro la demenza. Nel gennaio 2021, il commissario tecnico Southgate si è impegnato in uno studio condotto dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine per ricercare possibili collegamenti tra il calcio e la demenza. E ha detto: “Il nostro coinvolgimento è assolutamente essenziale se vogliamo avere una maggiore comprensione di questo problema. Avendo più di 50 anni, sono idoneo a prendere parte allo studio che potrebbe fornire informazioni cruciali e preziose per aiutare le persone che giocano ora e in futuro”.