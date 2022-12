Amrabat fa infuriare la Spagna: Gavi vittima del messaggio social

Sofyan Amrabat è stato sicuramente uno dei protagonisti della clamorosa vittoria del Marocco sulla Spagna agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il centrocampista della Fiorentina si è infatti messo in mostra sfidando il centrocampo di Luis Enrique e chiudendo con delle statistiche degne di nota: 15 chilometri totali percorsi, con sette duelli su sette vinti e ben quattro entrate decisive. Il tutto ovviamente coronato dalla gioia per la vittoria ai calci di rigore .

Amrabat, il messaggio sui social dopo la vittoria del Marocco

Amrabat sui social non si è risparmiato, ed ha ricondiviso messaggi di ogni genere per festeggiare lo storico passaggio ai quarti di finale del Marocco. Il centrocampista ha infatti pubblicato un meme in cui tiene fermi Sergio Busquets, Pedri e Gavi. Poi un fotomontaggio, realizzato da un tifoso, in cui si vede Amrabat portare Gavi sulla schiena con Pedri disperato sullo sfondo.