Il volo di Bounou da Montreal ai 16 rigori parati

Una grande azienda che produce schiuma da barba e rasoi lo ha scelto per la pubblicità: Yassine Bounou, “le gardien aux cent mains”, il portiere dalle cento mani che ha portato il Marocco in semifinale e parato in carriera sedici rigori (dieci dal 2021), è in corsa per vincere il prossimo premio Yashin di France Football, ricevuto in passato da Alisson, Donnarumma e Courtois. La Fifa lo ha eletto “man of the match” con la Spagna e il Portogallo. Bounou è nato in un ospedale di Montreal, in Canada, dove il padre - ingegnere e insegnante di fisica - si era trasferito per ragioni di lavoro. Tutti i suoi tifosi, quelli della nazionale di Regragui e del Siviglia, lo chiamano Bono, come il vocalist degli U2. Quattro lettere che appaiono anche sulla sua maglia. È uno dei personaggi di questo Mondiale in Qatar. Ha sfrattato da Doha prima Luis Enrique e poi Ronaldo. Contro la Spagna ha fermato dal dischetto Sarabia, Soler e Busquets. E sabato ha spento l’interruttore del Portogallo, prendendo un pallone all’incrocio dei pali: mancavano pochi minuti, il tiro di João Felix avrebbe aperto la strada ai supplementari.