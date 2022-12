Marocco, migliaia di biglietti gratis ai tifosi e voli speciali: il piano per vincere il Mondiale

DOHA (Qatar) - Un appuntamento con la Storia. per questo motivo, questa sera ci sarà una vera e propria invasione da parte dei tifosi del Marocco. La Federazione marocchina ha pianificato un vero e proprio piano per incitare propri giocatori che sfideranno la Francia per conquistare un posto nella finale del Mondiale. Il sogno continua, e dopo aver eliminato Spagna e Portogallo, la squadra africana sogna di estromettere anche i campioni in carica della Francia.