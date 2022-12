Dall’Africa arriva la storia più bella

Contava solo per il terzo posto, ma anche in una partita come questa, l’ultima in fondo al loro stupendo Mondiale, Croazia e Marocco hanno lasciato l’immagine di due squadre vere. In modo diverso, sono due sorprese. Il Marocco lo è in assoluto, la Croazia perché ormai va ammessa al tavolo delle grandi. Dal giorno del suo primo Mondiale dopo l’indipendenza, anno 1998, è arrivata due volte terza e una volta seconda. Per tre edizioni sul podio. E’ un Paese di poco meno di 4 milioni di abitanti, come la Toscana, e nel ‘98 pensammo a una felice congiuntura dopo la polverizzazione della Jugoslavia, in squadra c’erano fenomeni veri come Suker, Boban e Prosinecki. Vent’anni dopo, altri fenomeni come Modric che ha resistito fino a ieri a livelli fantastici. E la sua storia continua. Vale la Francia, vale l’Argentina, vale quanto le più forti nazionali del pianeta.