Salah, il Marocco è infuriato con l'attaccante egiziano: ecco perché

Mentre tutto il mondo arabo è orgoglioso per la prestazione del Marocco ai Mondiali , c'è una nota stonata. Il Paese nordafricano è infuriato con Mohamed Salah , attaccante egiziano del Liverpool e quinto nell'ultima classifica del Pallone d'oro, perché dal giocatore non sono arrivati messaggi di sostegno. Salah è considerato il miglior calciatore musulmano.

I social si sono avventati su Salah per non aver rilasciato alcuna dichiarazione pubblica a favore della squadra marocchina nelle ultime settimane. Neanche quando è tornato dalle vacanze e ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Jurgen Klopp . Ricordiamo che l' Egitto ha mancato la qualificazione ai Mondiali dopo essere stato eliminato dal Senegal .

Amr Adib, influente giornalista egiziano, ha dato la sua versione a questo incidente diplomatico durante la trasmissione La historia su Mbc: “Sembra che Mohamed Salah pensi che il Marocco non lo abbia sostenuto con i voti all'ultimo Pallone d'oro. Salah è sempre dalla parte di tutti, ma sente che in questo caso non lo abbiano sostenuto e per questo ha risposto così”.

Non resta che aspettare la ripresa della Premier League e le prime apparizioni di Momo per capire se vorrà chiarire di persona tutta la vicenda.