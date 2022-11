Messico-Polonia, Lozano: "Grande partita, rigore generoso"

Il Messico di Hirving Lozano , esterno del Napoli , ha pareggiato 0-0 all'esordio della Coppa del Mondo in Qatar contro la Polonia di Lewandowski , protagonsita in negativo p er aver sbagliato il rigore del possibile vantaggio.

Partita con poche emozioni, che terminando in un pareggio fa un grande favore all' Argentina che, sconfitta all'esordio, si qualificherà comunque in caso di doppia vittoria nelle prossime due partite.

Messico, Lozano: "Rigore generoso, abbiamo fatto una grande partita"

Il classe 1995 ha parlato ai microfoni dei giornalisti internazionali al termine del pareggio per 0-0 tra Messico e Polonia. Queste le sue dichiarazioni sul rigore concesso ai polacchi e sulla partita:

"Credo che il rigore sia statp davvero generoso, a mio parere non era rigore. La cosa fondamentale è aver fatto una grande gara, è stato fatto tutto ciò che ci aveva chiesto il mister. Faccio i complimenti ai miei compagni dato che danno fatto tutto il possibile. Credo che serva che noi giochiamo così, abbiamo disputato un ottimo match, sia con la palla che nelle fasi di non possesso. Sono felice per quello che si è visto dentro al campo.

Lozano poi rimarca ancora la propria opinione sul rigore, sottolineando comunque l'importanza del punto conquistato con la Polonia:

"L'attesa per il VAR è stata stancante, a livello personale il penalty non c'era. Se Lewa avesse segnato non sarebbe stato giusto. Ringrazio Dio per il punto guadagnato, cosa fondamentale in questa fase e ora andremo avanti a pensare alla prossima gara. Ochoa è un ottimo portiere, lo dimostra sempre ai Mondiali. Anche oggi lo ha fatto, mi auguro che continui in questo modo".