Pazzesco ai Mondiali: la sicurezza trova alcolici nascosti nei binocoli dei tifosi!

Continua a far discutere il divieto di acquistare, consumare e introdurre alcol all’interno degli stadi ai Mondiali in Qatar. Tanti tifosi hanno provato ad aggirare le regole con furbizia, con risultati più o meno di successo. Uno degli episodi più virali è accaduto in occasione della partita tra Polonia e Messico, con un tifoso messicano che ha escogitato un piano geniale per introdurre dell'alcol nello stadio venendo però scoperto dalla sicurezza.