Dumfries si sente dell'Inter: “Ma fa piacere l'interesse del Chelsea”

L' Olanda che accede ai quarti di finale si gode un Denzel Dumfries finalmente ai suoi livelli: Mvp della sfida agli Stati Uniti grazie a due assist e a un gol. Intervistato da The Athletic, il giocatore dell' Inter parla anche del suo futuro visto che sono tante le voci di mercato che lo riguardano già per gennaio.

Dumfries: “Giocare per l'Inter è un grande complimento”

Dumfries ammette: “Se mi fa piacere essere accostato al Chelsea? Sicuramente mi fanno piacere certi interessamenti. Ma anche giocare per l'Inter è altrettanto un grande complimento”. Liquidato il capitolo mercato, l'esterno aggiunge: “Sono concentrato sulla nazionale e gioco in un grande club in Italia. Sono orgoglioso di poter giocare nell'Inter e al momento sono solo concentrato sull'Olanda e sull'Inter”.