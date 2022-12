Van Dijk e l’Olanda, il rimorso. Via all’era Koeman

INVIATO A DOHA - Da i suoi 195 centimetri guarda fisso in terra, con gli occhi lucidi e una maschera nel viso pulito. La voce grave di Virgil Van Dijk non esprime un semplice dispiacere ma un desiderio di espiazione. Vorrebbe chiedere scusa a quei pochi tifosi arancioni, forse cento, sistemati proprio dietro alla porta dove lui, capitano dell’Olanda, ha sbagliato il primo rigore: «Posso solo dire che sono distrutto. Lo so che questo è il calcio, che certe cose possono succedere. Ma quando poi succedono veramente fanno malissimo. Ora non posso fare altro che dedicarmi alla mia famiglia, rilassarmi, e poi recuperare la concentrazione per un ottimo finale di stagione con il Liverpool». Lo aspettano la moglie Rike e i due figli, Nila e Jadi, il miglior rifugio possibile dopo l’eliminazione dal Mondiale. «Adesso non mi interessa nemmeno sapere come andrà a finire - ammette -. Non guarderò nemmeno le semifinali».

Spiegazioni Quando si è trattato di andare a calciare, ha preso il pallone e ha provato. Era previsto, Van Gaal voleva così: «Nei giorni scorsi abbiamo provato tanti rigori. Li abbiamo segnati tutti. Io pure, che in Premier League non ne ho mai tirato uno, ero stato preciso. Invece qui il tiro è uscito meno angolato di quanto avrei voluto. La verità? Un conto è un’esercitazione privata, un conto è presentarsi sul dischetto in un quarto di finale del Mondiale con 80.000 argentini che ti fischiano. Non è la stessa cosa e non c’è allenamento che possa migliorarti, da questo punto di vista».