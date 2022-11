Polonia d’Italia: i tifosi chiedono Milik in campo

DOHA - Tutta la pressione addosso. La Polonia, contro l ’ Arabia Saudita, non ha alternative alla vittoria. Il pareggio con il Messico alla prima giornata non lascia spazio e calcoli, per andare avanti nel Mondiale (considerando che l’ultima gara del girone sarà contro l’Argentina) ha bisogno d ei tre punti la squadra di Michniewicz. Il ct è finito nell'occhio del ciclone in patria, colpa dell'atteggiamento considerato troppo conservativo nel match di debutto pareggiato 0-0 e concluso con appena un tiro nello specchio della porta.

Ital-Polonia

Un po' tutti nel Paese chiedono a gran voce l'inserimento dal primo minuto di Milik (entrato solo al minuto 87 contro i messicani) in coppia con Lewandowski, ed è probabile che alla fine saranno accontentati, nonostante le risposte un po’ scontrose del commissario tecnico: «Forse non considerate il fatto che per inserire un altro attaccante bisogna togliere qualcuno. Vi sfugge il dettaglio che non si possa giocare in 12 ... Comunque non parlerò di tattica, lo so io con che formazione giocheremo e quali saranno i cambiamenti rispetto all'ultima partita». C'è tensione, è evidente. Ma la Polonia vuole uscirne, affidandosi al desiderio di riscatto dell'uomo simbolo, Lewandowski, che ha fallito l'opportunità dagli undici metri con il Messico, e probabilmente al “blocco azzurro” , visto che potrebbero essere ben 6 i giocatori militanti in Italia a partire dall'inizio. Oltre a Milik, anche Zielinski a centrocampo, Szczesny in porta, Zalewski, Kiwior e Glik in difesa. Proprio il difensore del Benevento, autore di un'ottima partita con il Messico, rappresenta un altro motivo di “attrito” tra il ct e i media polacchi: «Quando l'ho convocato c'erano molti che mi chiedevano il motivo. La sua prestazione nella prima partita mi rende doppiamente orgoglioso». Non proprio il clima ideale per prepararsi serenamente a una partita che sa già di ultima spiaggia.