Juve, congratulazioni a Szczesny e Milik: “Bravi ragazzi”

La Polonia fa tre passi forse decisivi verso la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Il 2-0 all'Arabia Saudita è preziosissimo perché permette ai biancorossi di superare in classifica proprio i sauditi dopo due giornate del girone. Un 2-0 firmato Zielinski e Lewandowski, ma messo in cassaforte anche grazie al rigore parato dal bianconero Szczesny quando eravamo sull'1-0, alla fine del primo tempo. Non solo: il numero uno della Juve ha anche deviato in modo prodigioso il secondo tentativo saudita dopo la respinta del tiro dagli undici metri.